Afyon'da saldırıya uğrayan çiğ köfteciye Şanlıurfalı meslektaşlarından destek



Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFALI çiğ köfte ustaları, Afyonkarahisar'da sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle saldırıya uğrayan meslektaşlarına destek verdi. Şanlıurfalı ustalar, çiğ köftenin acı tüketilmesi gerektiğini ifade etti, tartışmanın üzücü olduğunu belirtip hem müşteri hem de saldırıya uğrayan meslektaşlarını barışmak ve köfte yemek üzere kente davet etti.

Afyonkarahisar'da bir müşterinin sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle, iş yeri çalışanına saldırması, Şanlıurfalı çiğ köfte ustalarının tepkisine yol açtı. Çiğ köftenin ana vatanının Şanlıurfa olduğunu ifade eden ustalar, köftenin acısız olamayacağını ifade etti.

Ustalardan Faruk Akbaş, çiğ köftenin Şanlıurfa'dan çıktığını, Türkiye ve dünyaya mal olduğunu ifade etti. Harran Ovası´nda yetişen buğdaydan elde edilen ince bulgur, Karacadağ bölgesinde yetişen domatesle yapılmış salça ve kentte yetişen acı isot biber ile etin yoğrulması ile çiğ köftenin hazırlandığını anlatan Akbaş, Afyonkarahisar´da acılı olduğu gerekçesiyle yaşananlara üzüldüğünü ifade etti. Çiğ köftenin acısız olmayacağını savunan ve tartışmanın taraflarını Şanlıurfa'ya davet eden Akbaş, "Çiğ köfte bizim önemli bir kültürümüzdür. Çiğ köfte Şanlıurfa´nın tescili bir üründür. Adıyaman çiğ köftesi Şanlıurfa çiğ köftesiyle kesinlikle kıyaslanmaz. Afyonkarahisar´daki olay bizi çok üzdü. Bir nimet atılmaz. Esnafa karşı yapılan bir saygısızlıktır. Çiğ köfte acısız olarak düşünülemez. Eğer sen acı sevmiyorsan, çiğköfte yemeyeceksin. Çünkü isotsuz çiğ köfte olmaz. Yaşanan bu olayı kınıyoruz. Biz hepimizi üzen bu olayı tatlıya bağlamak için her iki arkadaşı da acılı çiğ köfte yemek üzere Şanlıurfa'ya bekliyoruz" şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2021-03-01 15:51:02



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