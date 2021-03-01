Haliliye Belediyesinden PKU hastalarına gıda yardımı

Bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde bulunan Fenilketonüri (PKU) hastaları için içerisinde ekmek ve gıda malzemelerinin bulunduğu gıda paketlerinin dağıtımını gerçekleştirdi.

Sosyal Yardım İşlemleri Müdürlüğü, “dayanışmanın ve paylaşmanın kalbi Haliliye” sloganıyla ilçede yaşayan PKU’lu vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. PKU hastalarına yönelik ücretsiz ekmek dağıtımını sağlayan müdürlük, program dahilinde Haliliye İlçesinde ikamet eden PKU’lular için yürüttüğü gıda paketi desteğini de sürdürüyor. Haliliye Belediye Başkan Yardımcı Mehmet Erol ve PKU’lu ailelerin katılımıyla, Haliliye Belediyesi Glütensiz Ekmek Fırınında gıda paketi dağıtımı düzenlendi. Dağıtımda, içerisinde ekmek ve gıda malzemelerinin olduğu gıda paketlerini teslim alan PKU’lular, kendilerine sağlanan destekten dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.

PKU’lulara yönelik dağıtılan koli içerisinde; 8 paket makarna, 4 paket şehriye, 3 paket kraker, 3 kutu sürülebilir çikolata, 3 paket tablet çikolata, 3 paket kuskus, 3 paket pirinç ikamesi, 1 paket et ikamesi, 1 paket tavuk ikamesi, 1 paket yumurta ikamesi ve 6 paket kurabiye yer aldı.

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