Kaçak kazı baskınında mozaik çıktı

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Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde kaçak kazı yapılan eve baskın düzenleyen ekipler, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen mozaik buldu.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Viranşehir ilçesi kırsalındaki bir evin bahçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı. Eve operasyon düzenleyen ekipler, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 300 metrekarelik mozaik buldu. Bölgeye giden Şanlıurfa Müze Müdürlüğü görevlileri mozaikler üzerinde inceleme başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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