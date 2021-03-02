Ciğerci esnafının yüzü güldü Vatandaşlar kahvaltıyı ciğer kebabı ile yaptı

Kebap diyarı olarak bilinen Şanlıurfa’da aylardır kebabı özleyen vatandaşlar kısıtlamaların gevşetilmesiyle kebapçılara akın ederek, kahvaltıyı ciğer kebabı yiyerek yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kontrollü normalleşme sürecini açıklamasının ardından yayınlanan Covid19 risk değerlendirme haritasında düşük risk grubunda yer alan Şanlıurfa’da lokanta, restoran, kafe ve kıraathaneler, kapasitelerinin yüzde 50’si kadar müşteri kabul etmeye başladı. Kebap diyarı Şanlıurfa’da kebapçı esnafı kararı büyük bir sevinçle karşıladı. Kentte, sabah saatlerinde vatandaşlar kebapçılarda ciğer yiyerek kahvaltı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kontrollü normalleşmeyi açıklamasının ardından oldukça mutlu olduklarını ve ilk müşterilerini almanın keyfini yaşadıklarını belirten esnaf, korona virüsün bir an önce etkisini yitirmesini istedi. Esnaf, kontrollü normalleşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

Ciğer kebabı ile güne başlayan vatandaşlar, ciğer kebabını sıcak ve yerinde yemenin tadını çıkardıklarını söyledi.

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