Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

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Şanlıurfa’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Kenti merkezinde düzenlenen operasyonda satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirilirken 6 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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