Baydilli kırsalda inceleme yaptı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçedeki Esemkulu kırsal mahallesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli vatandaşlarla buluşmalarını sürdürüyor.
Esemkulu Kırsal Mahallesinde yapılan yol ve duvar çalışmalarını inceleyen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli vatandaşlarla da bir süre sohbet ederek taleplerini dinlediler. Köy okulunu da ziyaret eden Baydilli, çocuklarla bir araya gelip hediye verdiler. Kırsal mahalleleri her zaman ön planda tutmaya ve hizmet götürmeye çalıştıklarını dile getiren Baydilli, Esemkulu Mahallesinde de hm daha önce yapılan çalışmaları incelediklerini hem de vatandaşlarla buluşarak sohbet ettiklerini dile getirdi.
Esemkulu Mahallesindeki vatandaşlar da Başkan Baydilli ziyaretlerinden memnuniyet duyarken, yapılan çalışmalar için Baydilli'ye teşekkür ettiler.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.