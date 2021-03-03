Şanlıurfa’da atık piller geri dönüşüme kazandırılıyor

Şanlıurfa’da Karaköprü İlçe Belediyesi tarafından yürütülen geri dönüşüm projesi kapsamında atık piller toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor

Karaköprü Belediyesi geri dönüşüm çalışmalarıyla doğaya ve ekonomiye katkı sağlamaya devam ediyor. Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) ile işbirliği içinde yürütülen projede atık piller toplanarak geri dönüşüme kazandırılırken, hem doğaya zarar verilmesi önlemiyor hem de geri dönüşümle ekonomiye katkı sağlanıyor. Karaköprü Belediyesi Çevre Koruma Birimi tarafından yürütülen projede ilçedeki kamu kurumları ve okullara atık pil kutuları bırakılarak piller toplanırken, şu ana kadar yaklaşık 30 kilogram atık pil toplanarak geri dönüşüme gönderildi. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli geri dönüşüm projesine önem verirken, atık yağ, pil ve geri dönüşüme kazandırılabilecek diğer atıkların titizlikle toplanarak geri dönüşüme gönderilmesi talimatı verdi. Kaaraköprü Belediyesi tarafından yapılan geri dönüşüm tesisi hizmete girdiğinde bu konuda daha fazla çalışma ve üretim gerçekleştireceklerini söyleyen Baydilli, geri dönüşümle hem çevreyi koruduklarını hem de ekonomiye destek verdiklerini söyledi.

Karaköprü Belediyesi atık pil dışında atık yağ dönüştürülebilir diğer atıkların toplanmasında da ilçedeki belirli noktalara geri dönüşüm kutuları bırakırken, vatandaşların da bu konuda duyarlı olması ve geri dönüştürülebilir atıkları geri dönüşüm kutularına bırakmaları isteniyor.

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