Siverek´te zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı

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Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin karşı yönden gelen otomobil ve TIR'la çarpıştığı kazada Esat Atıcı öldü, Selahattin akdemir ise yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolunun 10´uncu kilometresinde Ediz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Siverek yönüne giden Selahattin Akdemir yönetimindeki 70 EY 937 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıktı. Şerit değiştiren otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Eren yönetimindeki 34 GC 7396 plakalı otomobil ile Hasan Yıldızlar yönetimindeki 34 KL 3486 plakalı TIR'a çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Selahattin Akdemir ile yanındaki Esat Atıcı yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Esat Atıcı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN

2021-03-03 14:42:57



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