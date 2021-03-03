Şanlıurfa'da yeni süreçte uygulanacak temel usul ve esasları belirlendi Şanlıurfa'da kahvehanelerde oyun oynamak yasak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa'da yeni süreçte uygulanacak temel usul ve esasları belirlendi Şanlıurfa'da kahvehanelerde oyun oynamak yasak

İHA

Şanlıurfa'da yeni süreçte uygulanacak temel usul ve esasları belirlendi Şanlıurfa'da kahvehanelerde oyun oynamak yasak

Koronav irüs salgını kapsamında alınan tedbir ve kısıtlama kararlarının, il bazlı salgın seyri göz önünde bulundurularak esnetilmesi ve yeni kontrollü normalleşme sürecinin başlaması üzerine toplanan Şanlıurfa İl Pandemi Koordinasyon Kurulu, yeni süreçte uygulanacak temel usul ve esasları belirledi.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında, valilik konferans salonunda toplanan İl Pandemi Koordinasyon Kurulunda, ilk olarak salgının başladığı günden bu yana elde edilen veriler değerlendirildi. Kontrollü normalleşme döneminde özellikle esnafı rahatlatacak bazı tedbirlerin önemsendiğini belirten Vali Erin, “Esnafımızın bu süreçte nasıl bir sıkıntı çektiğinin hepimiz şahidiyiz. Kafeler, restoranlar, kahvehaneler ve birçok dalda faaliyet gösteren esnafımızın, geçimini o ekmek teknesinden sağlayan ama iş yerinin kapısını aylardır açamayan vatandaşlarımızın kontrollü bir şekilde rahatlatılmasını sağlamak amacıyla yeni bir döneme girmiş bulunuyoruz. Bu yeni dönem, birçok esnafımızın yanı sıra hayatın normalleşmeye başladığı bir dönem olacak ancak kesinlikle kontrollü bir dönem olacak” dedi.
Yeniden faaliyete başlayan iş yerlerinin uyması gereken kuralların sıkı şekilde denetleneceğini ve kural ihlalinde bulunan işletmeler hakkında derhal işlem yapılacağını hatırlatan Vali Erin, Şanlıurfa’nın salgınla mücadelede geldiği noktayı korumasının büyük önem taşıdığına dikkat çekti.
Kurum kuruluşlarda ve iş yerlerinde HES kodu sorgulamasının rutin hale getirileceğini, tüm denetleme faaliyetlerinin aksatılmadan gerçekleştirileceğini ifade eden Vali Erin, dernek lokallerinin de HES kodu sorgulaması, saat ve kapasite sınırlamalarıyla faaliyette olacağını, kahvehanelerde oyun oynanmayacağını, internet kafe ve bilardo salonlarında da yüzde 50 kapasite sınırlamasına uyulacağını söyledi. Taziye evlerinin kapalı olmaya devam edeceğini kaydeden Vali Erin, kapalı alanlarda veya evlerde kalabalık gruplar halinde taziyelerin yapılmasına da müsaade edilmeyeceğini belirtti.
Şanlıurfa’nın, salgın bakımından düşük riske sahip grupta yer alan iller arasında olduğunu hatırlatan Vali Erin, “Ama bugün için böyleyiz. Yarın ne olacağını pandemi ile mücadelede ortaya koyacağımız işbirliği, koordinasyon, saha denetiminin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi, kurallara toplumun ve hepimizin riayet etme düzeyi belirleyecek” diye konuştu.
Salgın riskinde mavi kategoride yer almanın sevindirici olduğunu kaydeden ve bunda emeği geçen herkesi tebrik eden Vali Erin, Şanlıurfa halkına da bu sonucun elde edilmesine sundukları katkı ve desteklerden dolayı şükranlarını sundu. Mavi kategoride kalabilmenin esas başarı olacağının altını çizen Vali Erin, “Bu sürecin devam edebilmesi için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hepimizin üzerine düşeni fazlasıyla yapma çabası ve gayreti içerisinde olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Toplantı, kurul üyelerinin sahadaki çalışmaları, bugüne kadar tespit edilen aksaklıkları rapor etmesi, yeni süreçte uygulanacak tedbir ve denetim kararlarının değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bozova’da ihtiyaç sahipleri unutulmuyor
YEREL HABERLER Bozova’da ihtiyaç sahipleri unutulmuyor
Başkan Kuş esnaf ve vatandaşla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Kuş esnaf ve vatandaşla bir araya geldi
Baydilli'den Karaköprü Belediyespor'a moral ziyareti
YEREL HABERLER Baydilli'den Karaköprü Belediyespor'a moral ziyareti
Siverek´te zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Siverek´te zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Şanlıurfa’da atık piller geri dönüşüme kazandırılıyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da atık piller geri dönüşüme kazandırılıyor
Şanlıurfa’da denetimler sıklaştırıldı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da denetimler sıklaştırıldı
Viranşehir’de zabıta denetimi
YEREL HABERLER Viranşehir’de zabıta denetimi
Ceylanpınar’da bahar hizmetti
YEREL HABERLER Ceylanpınar’da bahar hizmetti
Haliliye'de çölyak hastalarının gönüllerine dokunuyor
YEREL HABERLER Haliliye'de çölyak hastalarının gönüllerine dokunuyor
Takla atan otomobil karşı şeritteki araçlara çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Takla atan otomobil karşı şeritteki araçlara çarptı: ...
Baydilli kırsalda inceleme yaptı
YEREL HABERLER Baydilli kırsalda inceleme yaptı
Muhtarlar buluşmaları yeniden başladı
YEREL HABERLER Muhtarlar buluşmaları yeniden başladı
Vali Erin engelli bir gencin daha yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Vali Erin engelli bir gencin daha yüzünü güldürdü
Müslüm Gürses, ölüm yıl dönümünde isminin verildiği müzede anıldı
YEREL HABERLER Müslüm Gürses, ölüm yıl dönümünde isminin verildiği ...
Müslüm Gürses ölüm yıldönümünde Şanlıurfa'da anıldı
YEREL HABERLER Müslüm Gürses ölüm yıldönümünde Şanlıurfa'da anıldı
Denize kıyısı olamayan kentten Türkiye’ye yıllık 20 bin ton alabalık Atatürk Barajı alabalık üssü oluyor Barajda üretilen balıklar Türkiye’nin her tarafına gönderiliyor
YEREL HABERLER Denize kıyısı olamayan kentten Türkiye’ye yıllık 20 ...
Balıklıgöl'de balık ölümleri raporlaştırılıyor
YEREL HABERLER Balıklıgöl'de balık ölümleri raporlaştırılıyor
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Ceylanpınar’daki Antep Deresi temizleniyor
YEREL HABERLER Ceylanpınar’daki Antep Deresi temizleniyor
Şanlıurfa´da 'torbacı' operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da 'torbacı' operasyonu: 6 gözaltı
Şanlıurfa´da hafif ticari araç devrildi: 1ölü, 6 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da hafif ticari araç devrildi: 1ölü, 6 ...
Şanlıurfa’da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
Eyyübiye’de yeni bir temel daha atıldı
YEREL HABERLER Eyyübiye’de yeni bir temel daha atıldı
'Düşük riskli' Şanlıurfa’da rehavet arttı Balıklıgöl ziyaretçi akınına uğradı
YEREL HABERLER 'Düşük riskli' Şanlıurfa’da rehavet arttı Balıklıgöl ...