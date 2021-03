Düşük riskli Şanlıurfa’da sporcular yeşil sahalara indi Amatör sporcuların ilk antrenman heyecanı havadan görüntülendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kontrollü normalleşmeyi açıklamasının ardından Şanlıurfa'da amatör spor kulüplerinde oynayan çocuklar, yeşil sahalara inmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadı.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Şanlıurfa’da da Covid19 salgını nedeniyle amatör futbolu uzun bir süre sahalardan uzak kaldı. Sahalarının antrenman ve müsabakalara kapatılması ve hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle amatör futbol müsabakalarının oynatılması ile ilgili bir takvim oluşturulamamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kontrollü normalleşmeyi açıklamasının ardından Şanlıurfa'nın da aralarından bulunduğu düşük riskli illerde hayat kısmen de olsa normale döndü. Kente lokanta, restoran, kafe ve kıraathaneler, kapasitelerinin yüzde 50'si kadar müşteri kabul etmeye başlarken, halı sahalar da tekrar faaliyete açıldı. Kısıtlı olarak faaliyete açılan sahalarda antrenman çalışmalarına başlayan yaşları 1215 arasında değişen amatör sporcular, ilk antrenmanın heyecanını ve sevincini yaşadıklarını aktardı. Saha girişinde sporcular, eğitmenleri tarafından dezenfekte edildikten sonra içeri alınıyor. Sporcuların ilk antrenman heyecanı havadan drone ile görüntülendi.



Tapşık: "Bir buçuk yol sonra sahalara dönmenin heyecanını yaşıyoruz"

Gençleri spora teşvik ederek onları alt liglere kazandıran Beden Eğitimi Öğretmeni Ömer Tapşık, Şanlıurfa’nın düşük risk grubunda yer almasını büyük bir sevinçle karşıladıklarını söyledi. Tapşık, “Biz çok mutluyuz. Bir buçuk yıl aradan sonra tekrar yeşil sahalara inmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Korona virüs Covid19 Türkiye haritasında düşük risk grubunda yer aldığımız için ayrıca mutluyuz. Bugün sporcularımızla ilk antrenmanımıza çıktık. Hem çocuklar hem de bizler yeşil sahalara inmeyi çok özlemiştik. Hastalık devam ettiği için bugün takımın yarısıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah diğer yarısıyla da yarın antrenmanları sürdüreceğiz. Gençler çok heyecanlı ve istekli bir şekilde buraya geldiler. Sevinçlerini yüzlerinden görebiliyoruz. İnşallah bir an önce bu korona salgınından kurtulur, tekrar eski günlerdeki gibi hep bir arada oluruz” dedi.

Saha girişinde dezenfekte edildikten sonra içeri alındıklarını belirten sporculardan Ömer Can Arık, “Dezenfekte işleminin ardından içeri alındık. Uzun bir aradan sonra ilk antrenmanımıza çıktık. Çok mutluyuz. Isınma hareketlerinden sonra arkadaşlarımızla maç yaptık. Bir an önce bu korona virüsün bitmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

Sporculardan Mahmut Özgül ise ilk antrenmanın heyecanını yaşadığını belirterek eski günleri özlemle beklediğini söyledi.

Futbol Federasyonu (TFF), yeni tip korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle oynanamayan Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) 1718 Nisan'da başlayacağı ve 15 haftada tamamlanacağını duyurmuştu.

