Şanlıurfa Unesco’ya ‘müzik şehri’ başvurusu yapılacak

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa müziğinin yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması ve dünyaya tanıtılması amacıyla UNESCO'ya ‘Müzik Şehri’ başvurusunu yapmaya hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi bağrında birçok ünlü sanatçının yetiştiği Şanlıurfa’nın müzikal zenginliğini tüm dünyaya duyurmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Sıra gecesi kültürünün şehrin tamamına sirayet ettiği Şanlıurfa’da müzik kültürünün Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından da tescillenmesi için 2021 yılında yapılacak başvuru ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Tüm paydaş kurumlarla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Şube Müdürlüğü’nde (Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi) bir araya gelinen toplantıda yapılan çalışmalar önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek etkinlikler ve atılacak adımlar ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

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