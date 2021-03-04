Şanlıurfa’da 8 kütüphanenin açılışı yapıldı

Şanlıurfa’da İyilik Merkezi tarafından hayata geçirilen kütüphanelerin toplu açılışı gerçekleştirildi.

Eyyübiye Belediyesi İyilik Merkezi tarafından hayata geçirilen 8 kütüphanenin toplu açılışı gerçekleştirildi. Eyyübiye Belediyesi ilçe gençliğine yatırım üstüne yatırım yapmaya devam ediyor. Merkez ve kırsal mahallerde çalıma sürdüren Eyyübiye Belediyesi yine İyilik Merkezi ve hayırseverlerin desteğiyle hem merkez hem de kırsalda 8 kütüphanenin yapımını tamamladı. Pandemi nedeniyle açılışları bir süre ertelenen kütüphaneler eğitim öğretimin tekrardan başlamasıyla birlikte açılışa hazır hale getirildi. 8 kütüphanenin toplu açılışı Şehit Fethi Sekin ismi verilen kütüphanede yapıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş,” Gençlerimizin bizlerden çok ciddi manada kütüphane taleplerinin olduğunu görüyoruz, şahit oluyoruz. İlk günden bu yana Eyyübiye’ye neler yapabilir diye mücadele verdik. Eyyübiye’mize bağlı iyilik merkezimizin çabaları ile Sosyal İşleri Müdürlüğümüzün çok ciddi emekleri oldu. Ben Eyyübiye’li kardeşlerim adına başta Başkan Yardımcımız Ali Çiftçi’ye ve Müdürlüğümüze şükranlarımı iletiyorum. Bugün inşallah Eyyübiye ilçemizin farklı noktalarında 8 adet kütüphanenin açılışını yapıyoruz. Şuanda buradaki Kütüphanemiz İzmir’de Adliyenin önünde Şehit olan Polis Kardeşimiz Fethi Sekin’in adını verdiğimiz kütüphanedir. Allah Şehit olan Polis kardeşimizin mekanını cennet eylesin. Merkez Kırsal ayrımı yapmadan 8 kütüphanenin açılışını buradan yapacağız. Tabiki okullarımızda kütüphane açalım teklifine sıcak bakan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ahmet Demir’e şükranlarımı iletiyorum. Bizlerden desteklerini esirgemediler. İnşallah kalan görev süremiz içinde de eğitim noktasında her zaman yanlarında olacağımızı belirtmek istiyorum. Gençlerimiz ile ilgili Belediye olarak çok ciddi projelerimiz var. Bunları da peyder pey projelendirip hayata geçireceğiz. Biraz önce İlçe Milli Eğitim müdürümüzün ifade ettiği büyük müjdemizi burada açıklıyorum. İlçemize sadece Eyyübiye’nin değil Şanlıurfa’nın en büyük kütüphanesini kazandıracağımızın müjdesini buradan vermek istiyorum. Arkadaşlarımız şuanda bunun çalışmasını yapıyorlar. İnşallah Şanlıurfa’nın en büyük kütüphanesini yakın bir zaman içerisinde Eyyübiye’mize kazandırmayı planlıyoruz” dedi.

Düzenlenen toplu açılış törenine Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, AK Partili yöneticiler, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve okul idarecileri katıldı

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