Bozova’da yeşillendirme seferberliği sürüyor

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy’un üzerinde önemle durduğu konulardan biri olan ilçede yeşil alan oranını arttırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy’un üzerinde önemle durduğu konulardan biri olan ilçede yeşil alan oranını arttırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Daha yeşil bir Bozova için yeni açılan alanlarda ağaçlandırma çalışmalarını genişleten Aksoy, ağaçları toprak ile buluşturmaya devam ediyor. Aksoy yeşillendirme çalışmaları kapsamında yaptığı açıklamada, “Bu dünyada bırakabileceğimiz en değerli mirasımız ağaçtır. Bozova Belediyesi olarak yeşillendirme çalışmalarına önem veriyoruz ve yeşil alanların korunmasına hassasiyet gösteriyoruz. Kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikin’ diye buyuran peygamberimiz hazreti Muhammed’in ümmeti olarak gelecek nesillere daha yeşil ve daha yaşanılır bir dünya bırakmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Allah’ın izniyle daha çok ağacı toprakla buluşturacağız. Yaptığımız çalışmalar ilçemize ve vatandaşlarımıza daha sağlıklı ve yaşanılır bir alan oluşturmaya ve daha estetik bir görünüm kazandırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bozova Belediyesi ekipleri, Gölbaşı Mahallesi Sağlık Sokak ve okullar bölgesinde ağaç dikim çalışmalarına devam ediyor.

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