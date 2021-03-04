Şanlıurfa´da, HDP´li kadın yöneticilerin otomobili devrildi: 4 yaralı

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da, HDP´li kadın yöneticilerin bulunduğu otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, ViranşehirCeylanpınar karayolunun 26'ncı kilometresinde meydana geldi. Kent merkezinden Ceylanpınar ilçesine giden HDP İl Başkan Yardımcısı Çiğdem Karageçili, Haliliye ilçe Başkan Yardımcısı Hatice Göktepe, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sema Aişeoğlu ve ismi öğrenilmeyen bir kadın yöneticinin de içinde bulunduğu plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada 4 kadın yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar. Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-03-04 15:34:12



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