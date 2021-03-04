Şanlıurfa´da otomobilin çarptığı kadın öldü

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Hatun Özbek (35), yaşamını yitirdi.
Kaza, Akçakale-Ceylanpınar karayolunun 23'üncü kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hatun Özbek'e çarptı. Otomobil kaza yerinden uzaklaşırken, Özbek, çağırılan ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Özbek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Jandarma, kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2021-03-04 15:41:23
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.