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HDP'li başkanın aracı kaza yaptı: 4 yaralı Şanlıurfa'da HDP İl Eş Başkanı Çiğdem Karakeçili’nin aracı takla attı Kazada HDP’li kadınların bulunduğu 4 kişi yaralandı

İHA

HDP'li başkanın aracı kaza yaptı: 4 yaralı Şanlıurfa'da HDP İl Eş Başkanı Çiğdem Karakeçili’nin aracı takla attı Kazada HDP’li kadınların bulunduğu 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa’da HDP İl Eş Başkanı Çiğdem Karakeçili’nin içinde bulunduğu aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, ViranşehirCeylanpınar yolunun kırsal Karataş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ceylanpınar istikametine giden HDP Haliliye Eş Başkanı Hatice Göktepe’nin kullandığı 63 PN 602 plakalı Duster marka kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada HDP Şanlıurfa İl Eş Başkanı Çiğdem Karakeçili, HDP Haliliye İlçe Eş Başkanı Hatice Göktepe, Bozova Belediye Meclis Üyesi Sema Aişeoğlu ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Aişeoğlu’nun boynunda kırık olduğu, diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
HDP heyetinin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çalışmaları kapsamında Ceylanpınar ilçesine gittikleri öğrenildi. Jandarma ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Kazayla ilgili soruşturma başladı.

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