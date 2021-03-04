Haliliye'de 3 mahallede üst yapı çalışması

Haliliye Belediyesi, üst yapı çalışmaları kapsamında üç mahallede kilitli beton parke döşeme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü, merkez ve kırsal mahallelerde yürüttüğü yeni yol açma, stabilize ve kilitli beton parke ile yol yapım çalışmalarını program dahilinde devam ettiriyor. Bölgenin ihtiyacına ve alt yapı durumuna göre planlanan çalışmalarla hem ilçenin yol ağı genişliyor hem de yeni yollar ilçe sakinlerinin hizmetine sunuluyor. Yürütülen üst yapı çalışmalarında fen işleri müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka, Kısas ve Sırrın mahallelerinde kilitli beton parke döşeme çalışmalarını gerçekleştiriyor. Ekipler, bölgedeki deforme olmuş beton parkeleri de yenileriyle değiştiriyor. Haliliye Belediyesinin iletişim merkezine gelen taleplerin de kısa sürede çözümünü sağlayan fen işleri müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçenin yol ağını genişletmek için yürütülen yol açma ve yol yapım çalışmalarının program dahilinde devam edeceği kaydedildi.

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