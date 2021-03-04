Elif'e çarpan sürücü, eşinin rahatsız olduğunu öğrenince hız yaptığını öne sürdü



Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da üniversiteye hazırlanan kardeşi ile yaya olarak eve dönen Elif Bereket´e (17) otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olan Ali Badıllı´nın 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Badıllı savunmasında "Eşimin rahatsız olduğuna ilişkin bir haber aldım ve bunun üzerine hız yaptım beraatimi talep ediyorum" dedi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, Elif Bereket çarpmanın etkisiyle 67,5 metre sürüklenmişti.

Karaköprü Mahallesi'nde 26 Ocak günü lise öğrencisi Elif Bereket, kardeşi Yaşar ile birlikte dershaneden çıkıp evlerine gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada hızla gelen iki otomobilden birisi, Elif Bereket'e çarptı, kardeşi Yaşar ise kıl payı kurtuldu. 67,5 metre sürüklenen Elif Bereket, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından kaçan sürücü ise olaydan iki gün sonra polis ekiplerince gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ali Badıllı'nın otomobili ise Alibaba Mahallesi'nde boş arazide üzerine battaniye örtülü olarak bulundu. Elif Bereket´in arkadaşları, sürücünün hak ettiği cezayı alması için internette 'Elif Bereket için adalet' başlıklı imza kampanyası düzenledi.

SÜRÜCÜ BADILLI YARGILANMAYA BAŞLANDI

Elif Bereket´in ölümüne neden olan davayla ilgili 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Ali Badıllı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, duruşmada taraf avukatları ise hazır bulundu. Sanık ifadesinde, eşinin rahatsız olduğuna ilişkin aldığı haber üzerine yolun sağ şeridinden hızlı gittiğini, maktulü görmesinin hemen ardından kazanın gerçekleştiğini savunarak beraat talebinde bulundu. Maktulenin avukatı Sema Parmaksız ise davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesine yönelik talepte bulundu, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti, davaya ilişkin trafik raporu, olay yeri keşfi ve diğer eksik delillerin de dosyaya eklenmesine karar verip, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-03-04 16:25:08



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