Ceylanpınar’da normalleşme denetimleri sürüyor

Ceylanpınar ilçe Belediyesi zabıta ekipleri, Belediye Başkanı Feyyaz Soylu’nun talimatıyla, kontrollü yeni normale geçişle birlikte denetimlerine ağırlık verdi.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine Covid19 tedbirlerine yönelik dinamik denetim süreci konulu 14 maddelik genelge gönderilmesi üzerine Ceylanpınar ilçe Belediyesi de adeta alarma geçti. Genelgeye göre, yeni süreçte kolluk kuvvetleri vasıtasıyla yürütülen denetim faaliyetlerine kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve meslek odalarının da desteği sağlanıyor. Bu kapsamda, titiz bir çalışma yürüten Ceylanpınar Belediyesi, kenti karış karış gezerek, kurallara riayet edilmesini sağlıyor. Ceylanpınar Belediyesinde görev alan 72 personel destek verilen denetimlerde 6 kişiden oluşan ekipler, Ceylanpınar ilçe merkezinin dört bir yanını denetlendi. Ceylanpınar Belediyesine bağlı zabıta ekiplerinin öncülüğünde temizlik, maske ve mesafe kuralları hatırlattırılarak iş yerlerinin denetimi yapıldı. 72 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Kovid19 denetiminde belirtilen kurallara riayet edilir iken, herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı. Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, ilçe genelinde gerçekleştirilen denetimlerin İl Salgın Denetim Merkezine (İSDEM) rapor edileceğini belirterek, “Vatandaşlarımızın kurallara riayet edildiğini görmek bizleri de mutlu etti. Bu duyarlılık için çok teşekkür ediyorum. Yasaklara dönmek istemiyorsak kurallara uymaya devam edelim” çağrısında bulundu.

Soylu, "dinamik denetim süreci" adı altında Ceylanpınar ilçe genelinde gerçekleştirilen denetimlerin periyodik aralıklarla devam edeceğini sözlerine ekledi.

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