Şanlıurfa'da dinamik denetim modeli hayata geçirildi

Korona virüs tedbir ve kısıtlamalarının illerin risk grubuna göre kademeli olarak esnetilmesi çerçevesinde, kontrollü normalleşme döneminde uygulanacak dinamik denetim modeli hayata geçirildi.

Şanlıurfa Valiliği koordinesinde, kamu kurum kuruluşları çalışanlarından teşkil edilen, İl genelinde yaklaşık 10 bin personelin katılımıyla uygulamaya konan dinamik denetim planına göre başlatılan çalışmalara, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de şehrin en yoğun bölgesi olan Haşimiye Meydanı'nda katıldı. İl ve ilçe merkezlerindeki ana bulvarlar, alış veriş merkezleri, çarşılar, semt pazarları, lokanta ve restoranlar, vatandaşların yoğun olarak giriş çıkış yaptığı iş yerlerine yönelik denetimler gün boyu devam ederken, akşam saatlerine doğru düğün salonları ve konuk evlerine yönelik denetimlere ağırlık verildi. Kolluk kuvvetleri ve belediyelerin anonslu araçlarıyla katıldığı dinamik denetlemeler kapsamında, araçların giremediği ve hareketin yoğun olduğu bölgelerde görevliler vatandaşlara bire bir uyarılarda bulundular.

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