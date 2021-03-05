Başkan Ekinci esnafla buluşuyor

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, ilçe esnafını ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi.

Her fırsatta halkla bir araya gelip yakından ilgilenen Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, esnafı gezerek sohbet etti. Şehrin en işlek noktalarından olan Eski Urfa Caddesi ve Gölbaşı Mahallesindeki esnafın iş yerlerine giren Ekinci, korona nedeniyle sosyal mesafe, temizlik ve maske hatırlatmasında da bulundu. Göreve geldiğinden bu yana yaptığı çalışmaların anlatıldığı belediye bültenini esnafa dağıtan Ekinci, belediye tarafından hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında da esnafa bilgi verdi.

Ekinci'nin halkla iç içe olmasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden esnaf, ziyaretinden dolayı Ekşnci'ye teşekkür etti.

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