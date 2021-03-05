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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gelin geldiği Şanlıurfa’da iş kadını oldu 3 çocuk annesinin başarı hikayesi

İHA

Gelin geldiği Şanlıurfa’da iş kadını oldu 3 çocuk annesinin başarı hikayesi

Yıllar önce Balıkesir'den Şanlıurfa'ya gelin gelen 47 yaşındaki Münire Maral, 6 yıl önce başladığı iş yaşamında başarı hikayesini yazmayı başardı.
Şanlıurfa’da kadınların iş yaşamında etkinliğinin batı kentlerine oranla yok denecek kadar az olduğu Şanlıurfa’da, 24 yıl ev hanımı olarak yaşayıp, üç çocuğunu büyüttükten sonra iş hayatına atılan Münire Maral, tam bir başarı hikayesi yazarak, çevresine rol model oldu. Evli ve 3 çocuk annesi Münire Maral, kadın özeni ve “Yemediğimi yedirmem” sloganıyla açtığı restoranı, alanında marka yapmayı başardı. Tarihi değerlerinin yanı sıra yemek kültürü ile de marka bir kent olan Şanlıurfa’ya gelenlerin ilk uğrak yeri olan restoran, bin metrekareyi aşan mekanında salon dizaynı ile görsel şölen sunarken, zengin mutfağı ile de her damak tadına hitap ediyor. Masa başlarındaki şömineleri ile soğuk kış günlerinde etkileyici bir atmosferde yemek ikramı ve hafta sonu kahvaltılarının yanı sıra açık ve kapalı alan alternatifleriyle düğün, nişan, kına ve sünnet gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan restoran, hijyene, damak zevkine ve görselliğe önem verenlerin öncelikli tercihi olmayı başardı.

İş hayatına 6 yıl önce girdi
Kadın girişimciliğinin batı kentlerine göre çok düşük seviyede kaldığı Şanlıurfa’da açtığı işletmesinde şapka çıkaran başarı hikayesine imza adan işletmeci Münire Maral, 6 yıl önce başladığı iş yaşamında bugün elde ettiği başarının kendisi için tesadüf olmadığını söyledi. Biri erkek 2’si kız 3 çocuk annesi olan Maral, 24 yıl ev hanımı olarak yaşadığını ve çalışma hayatının hiç olmadığını belirterek, “Çocuklarım büyüdükten sonra aynı zamanda hobim olan bu işe girmeye karar verdim” dedi.
Pozitif enerjisi, kendine olan özgüveni, azmi, başarı hırsının yanı sıra oluşturduğu seçkin ekiple müşteri memnuniyetini para kazanmanın önünde tutan Maral, “Benim müşterilerim bu salondan güler yüzle ayrılıyorsa başarı odur. Başarı sadece çok para kazanmak değildir. Ben hak etmediğim bir parayı asla alın teri ile kazanılmış bir para olarak kabul etmem. Hem uygun fiyat olmalı hem de müşteri bu salondan memnun ayrılmalı. İşte benim yorgunluğum o zaman çıkıyor" açıklamasında bulundu.
İşini severek yapan Maral, birçok ev hanımına da öncülük ediyor. Çevresinde “nasıl başardın, biz de başarabilir miyiz” diyen kadınlara evlerinin içinde de çalışarak nasıl aile bütçesine katkı sağlayabilecekleri konusunda yol gösteriyor. Maral, "O kadınlarımız para kazandığında beni arayıp teşekkür ettikleri zaman sanki ben kazanmış gibi oluyorum. Biz kadınlar olarak birbirimizle dayanışma içinde olmalıyız çalışmanın yaşı da yok. Hangi yaşta olursa olsun kadınlar her sektörde başarı sağlayabilir. Yeter ki önce kendimize ve yeteneklerimize güvenmesini bilelim" şeklinde konuştu.

Dünya Kadınlar Gününde kadınlara çağrı
Kadınların artık “erkek işi denilen” işlerde bile başarı hikayeleri yazabildiğine vurgu yapan Münire Maral, kadınlara seslenerek, “Biz kadınlar, evde oturup sadece çocuk büyüten, kocasının eline bakan bireyler olmayalım. Ben bu yolculukta çok zor günler de geçirdim. Mesela pandemi süresince aylarca kapalı kaldık. Ama işletmeme kilit vurmayı hiç düşünmedim, direndim. Karşıma çıkan engeller beni daha da güçlendirdi. Sonuç olarak diyorum ki kadın isterse başarır” ifadelerini kullandı.
Kadın girişimciliğine ilişkin bir çok konferansa konuşmacı olarak katılan Münire Maral, gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşabilmek için kadınların da iş yaşamında olmasına inanan birisi olduğunu, bu nedenle kadın girişimciliğin daha fazla desteklenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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