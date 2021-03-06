Siverek'te çiftçiler, yağmur duasına çıktı

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Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesi Taşıkara Mahallesi sakinleri, kuraklık endişesi nedeniyle yağmur duasına çıktı. Mahalleli, 60 yıllık geleneklerini sürdürdükleri yağmur duasında 7 küçükbaş hayvanı da kurban olarak kesti.

Taşıkara Mahallesi ile çevre mahallelerden gelen yüzlerce kişi, mahalle dışındaki tepe noktaya çıkarak 7 küçükbaş hayvan kesti. Kesilen kurbanlardan yemek hazırlanırken, mahalleli de yağmur duası yapıp, namaz kıldı.

Mahalle sakinlerinden Hacı Kızılateş, kuraklık endişesi yaşadıkları için yağmur duası yaptıklarını aynı zamanda yıllardır devam eden geleneklerini de sürdürdüklerini söyledi. Kızılateş, her yıl mart ayında tepe noktaya çıkarak kurban kesip, yağmur duası yaptıklarını kaydetti. Yağmur duasının ardından mahalle sakinleri, birlikte yemek yedi.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN

2021-03-06 12:38:17



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