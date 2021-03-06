Şanlıurfa Valisi Erin´den, rehavet uyarısı



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, koronavirüs risk tablosunda mavi kategoride yer alan kent sakinlerine rehavete kapılmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Koronavirüs risk haritasında mavi kategoride yer alan Şanlıurfa'da, hafta sonu kentin simgesi olan Balıklıgöl platosunda yoğunluk oluştu. Kafe ve restoranların da yoğun olduğu kentte, polis ve zabıta ekipleri, vatandaşlara kurallara uymaları yönünde uyarıda bulundu.

Ekipler ile birlikte denetime çıkan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, vatandaşları ve işletme sahiplerini kurallara uymaları yönünde uyardı. Vatandaşlara koronavirüs tedbirlerine uydukları için teşekkür eden Vali Erin, "Şanlıurfa, bu hastalık yüzünden çok zorlu günler geçirdi. Birçok vatandaşımızı bu hastalık yüzünden kaybettik. Büyük bir acıyla ders aldık. Sonuçta tedbirlere uyarak vaka sayısında düşüşe geçtik. Bu süreçte daha iyiyiz ama bu bizim rehavete kapılmamıza yol açmasın. Çünkü bu virüs sıfırlanıncaya kadar hala salgın tehlikesiyle karşı karşıyayızdır. Bu süreçte aldığımız tedbirler sayesinde sayıyı biraz düşürdük. Vatandaşlarımızın rehavet duygusuna kapılmaması gerekiyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-03-06 15:16:10



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