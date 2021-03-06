Bozova'ya modern yüksek okul için girişim

Harran Üniversitesi Bozova Meslek Yüksek Okulu’nun gelişmesi ve büyümesi adına devreye giren Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, okul ziyaretinde yetkililerle görüş alışverişinde bulundu.

Aksoy, Bozova Meslek Yüksek Okulunu ziyaret ederek, okulun gelişmesi ve büyümesi adına devreye girdi. Aksoy aldığı bilgiler doğrultusunda kapanma noktasına gelen Bozova Meslek Yüksek okulu için belediye meclis üyeleri ve Bozova Şoförler ve Esnaf Odası Başkanı Mehmet Nihat Satıcı ile birlikte Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik ile yaptığı görüşmede, okulun daha da geliştirilmesi ve bölüm sayısının artırılması için girişimlerde bulundu. Aksoy, ziyaret sonrası açıklamasında, "İlçemizin her alanda gelişmesi adına belediye olarak her türlü katkı ve desteği sonuna kadar sağlayacağız. İlçemizde bulunan meslek yüksek okulun daha da aktif ve faal hale gelmesi içinde ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Bunun yanı sıra halı hazırda aldığımız bilgi doğrultusunda sadece birkaç belli başlı bölümün Bozova Meslek Yüksek Okulu bünyesinde açık olduğu bilgisini aldım. İnşallah rektörlüğün girişimleri ile birlikte ilçemizde bulunan okula öğrencilerin gelmesi adına da girişimlerde bulanacaktır" ifadelerini kullandı.

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