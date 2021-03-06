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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa’da 600 öğrenciye eğitim desteği

İHA

Şanlıurfa’da 600 öğrenciye eğitim desteği

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezinde Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan 600 öğrenciye soru bankası seti hediye etti.
Canpolat, gençlerin eğitimine destek vermek, sunanlara hazırlanan gençler için yürütülen çalışmalara desteğini devam ettiriyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezinde Kovid19 tedbirleri kapsamında yürütülen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık kursuna katılan 600 öğrenci için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı soru bankası seti hazırlandı. Bahçelievler Gençlik ve Kültür Merkezindeki gençler ile bir araya gelen Başkan Canpolat, burada öğrenciler ile sohbet ve kendileri için hazırlanan kitapları hediye etti.
Gençlerin ve gençliğin her zaman yanında olduklarının altını çizen Başkan Canpolat, yaptığı açıklamada, “Haliliye Belediyesi Bahçelievler Gençlik Merkezi ilk günden itibaren gençlerimizin yanında olmaya devam ediyor. Şu anda YKS sınavına hazırlanan öğrencilerimiz ile birlikteyiz. Geçtiğimiz yıllarda 9 yüz civarında öğrencimize bu merkez hizmet vermekteydi. Bu yıl ise pandemiden dolayı 6 yüz öğrencimize hizmet vermektedir. Bu merkez öğrencilerimizi üniversite sınavına hazırlıyor. Şu anda 6 yüz öğrenciye Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı soru bankası seti dağıtıyoruz. Burada genel ders ve özel ders olmak üzere öğrencilerimize faydalı işler yapmanın peşindeyiz. Geçen yıl 240 öğrenci bu sıralardan geçerek TIP’da dahil bu sıralardan geçerek kazanmışlardı. İnşallah bu yılda öğrencilerimizin tamamı istedikleri bölümlere gidip vatana millete faydalı olurlar. Haliliye Belediyesi olarak gençlerimiz ister fiziği ortamda, ister kitap anlamında isterlerse hoca anlamında her zaman yanlarında olacağız. Ben tüm öğrencilere ve hocalarımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
Hazırlık kurslarından yararlanan gençler de, kendilerine sağlanan bu imkanlardan dolayı Canpolat’a teşekkür ettiler.

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