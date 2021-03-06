Kargılı sakinlerinden Aksoy’a teşekkür

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Kargılı Mahallesi sakinleri, Bozova Belediyesinin mahallelerinde yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.

Kargılı Mahallesi sakinleri, beraberinde Mahalle Muhtarı Ömer Yıldırım ile birlikte Belediye Başkanı Suphi Aksoy’u makamında ziyaret etti. Ziyarette, belediyenin kırsal mahallede yapmış olduğu parke ve bordur döşemesinin bitmesiyle mahalle sakinleri adına muhtar Yıldırım, Aksoy’a teşekkürlerini iletti.

Aksoy, ziyarette tüm mahallelerde hizmetlerin belirlenen takvime göre devam ettiğini belirtti.

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