Akçakale'de 5 mahalle yeni yollara kavuşuyor

Akçakale Belediyesi tarafından yürütülen üst yapı çalışmaları kapsamında 5 mahallenin köy içi yolları yapılıyor.

Akçakale kırsalı, Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya döneminde yeni görünümüne kavuşmaya devam ediyor. Modern bir ilçe hedefiyle merkezkırsal ayrımı yapmadan üst yapı çalışmalarına ağırlık veren Yalçınkaya’nın talimatı ile ilçe adeta şantiyeye döndü. Fen işleri müdürlüğü ekiplerince pek çok mahalle ve sokakta yol iyileştirme ve stabilize yol çalışmaları yürütülüyor. Bu kapsamda ekipler son olarak Güneren, Şefkat, Menzil, Kelebek ve Osmanlı Mahallelerinde köy içi yollarını yapmaya başladı. Akçakale Belediyesi Meclis Üyesi Fevzi Tolmaç ve 5 mahalle muhtarı çalışmaları yerinde inceledi. Meclis Üyesi Tolmaç yaptığı açıklamada, “Mahallelerimizde yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Belediye Başkanımız Mehmet Yalçınkaya ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Ekipler kısa sürede tüm mahallelerdeki yolları tamamlayarak halkın hizmetine sunacak.

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