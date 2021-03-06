Karaköprü Belediyespor'da Bedih Şahapoğlu dönemi

Misli.com 3. Lig ekibi Karbel Karaköprü Belediyespor'da alınan kötü sonuçlar nedeniyle Teknik Direktör Hüseyin Dağ ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör olarak Şanlıurfalı Bedih Şahapoğlu ile anlaşma sağlandı.

Misli.com 3.lig 4. Grupta yer alan Karbel Karaköprü Belediyespor'da teknik direktör Bedih Şahapoğlu dönemi başladı. Son haftalarda ligde alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Hüseyin Dağ ile yollar ayrılırken, yerine takımı Bölgesel Amatör Ligde şampiyon yaparak 3. Lige çıkaran Şanlıurfalı antrenör Bedih Şahapoğlu getirildi. Kulüp binasına gelerek yönetim kurulu ile görüşen tecrübeli teknik direktör görüşmenin ardından sözleşme imzalayarak takımın yeni hocası oldu. Karaköprü Belediyespor'da tekrar görev aldığı için mutlu olduğunu söyleyen Şahapoğlu, daha önceki dönemde elde edilen başarıların tekrarlanması ve kulübün hak ettiği yerlere gelmesi için elinden geleni yapacağını ifade etti.

Teknik Direktör Bedih Şahapoğlu ile tesislerde düzenlenen imza törenine Karbel Karaköprü Belediyespor’un yöneticileri de yer aldı.

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