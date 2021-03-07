Şanlıurfa'da tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ŞanlıurfaGaziantep Otoyolu Organize Sanayi Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. Ali Ç. yönetimindeki 35 NH 258 plakalı tır, İbrahim B. idaresindeki 27 BLD 38 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki yolcular Gülçin, Tuana, Tusem ve Osman Berkay B. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.