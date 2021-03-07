Gazelhan Tenekeçi Mahmut mezarı başında anıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa müziğinin sevilen isimlerinden Tenekeci Mahmut lakaplı Mahmut Güzelgöz mezarı başında sevenleri tarafından anıldı.

Müzisyen, Türk Halk Sanatçısı ve Şanlıurfa kültüründe örnek gösterilen isimlerden Tenekeci lakaplı Mahmut Güzelgöz vefatının 33. yıl dönümünde Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Harran Kapı Aile Mezarlığında kabri başında anıldı. Sevenleri yapılan anma programında mezarı başında dua ettiler. Büyükşehir belediyesi tarafından düzenlenen anma programına Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Niyazi Kocadağ, konservatuar sanatçıları ve Mahmut Güzelgöz’ün ailesi ve sevenleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.