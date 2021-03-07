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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Canpolat kadına yönelik şiddeti kınadı

İHA

Canpolat kadına yönelik şiddeti kınadı

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, kadına yönelik şiddette sadece eylemi gerçekleştirenlerin değil aynı zamanda o toplumun da acziyet sahibi olduğunu vurguladı.
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında kadınları insanlığın en temel yapıtaşı olarak tanımlayan Canpolat, ilçede kadınlara yönelik kadın destek ve aile yaşam merkezlerini faaliyete sunduklarının altını çizdi. Canpolat, açıklamasının devamında,
“Hayatın her alanında ellerinin değdiği her şeye bir zariflik katan kadınlar, insanlığın en temel yapıtaşı olmakla beraber, baş tacı edilecek bir gayretin ve fedakarlığın da abidesidirler. Gerek dinimizin ve gerekse de gelenekgöreneklerimizin özünde, kadına verilen değerin hakkıyla karşılık bulması, toplumun refah ve huzuru açısından bir teminattır. Kadınların şiddete maruz kalmaları, dışlanmaları sadece eylemi gerçekleştirenlerin değil aynı zamanda o toplumun da acziyeti demektir. Bu itibarla Haliliye Belediyesi olarak ilçemiz sınırlarında birçok yerde faaliyete geçirdiğimiz kadın destek ve aile yaşam merkezleri ile kadınların çeşitli iş alanlarına ve sanat dallarına, toplumsal hayata katılımlarını sağlama gayreti içindeyiz. İş, siyaset, eğitim sağlık, sanat ve spor gibi birçok alanda başarılarıyla var olan kadınların, hayatın her alanında aktif rol alabilmeleri için belediye olarak bütün imkanları oluşturma çabamız durmadan devam edecektir. Çünkü biz biliyoruz ki, geleceğe umutla bakmak, toplumu huzurla inşa edebilmek ancak kadınlar sayesinde mümkündür. Hayatın her alanında cesareti, alın teri, özgüveni ve çalışma azimleriyle dimdik duran kadınlar, en büyük ilham kaynağımız ve çalışma gayretimizin mimarlarıdırlar. Kadın; anne, eş, kardeştir. Kadın; sevgi, saygı, şefkattir. Kadın merhamet, rahmettir. Bu vesileyle Haliliye Belediyesi olarak, toplumun huzur ve refahının teminatı olan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlar, bütün kadınlara saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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