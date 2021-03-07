Şanlıurfa'daki silahlı saldırıyla ilgili 2 tutuklama

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa'da bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesi Maşuk Mahallesi'nde meydana geldi. Dün silahlı saldırıya uğrayan Celal Kaplan'nın (50) hayatını kaybetmesi ve 2 kişinin gözaltına alınmasının ardından polis ekipleri olayla bağlantılı olduğu iddiasıyla bir zanlıyı daha yakaladı. Gözaltındaki 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.