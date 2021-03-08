Şanlıurfa’da alt yapılar inceleniyor

Şanlıurfa’ya daha iyi ve ekonomik hizmet yapabilmek için çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehircilik uygulamalarının temelini oluşturan akıllı alt yapı sistemlerinin geliştirilmesi için bir adam daha attı.

Büyükşehir Belediyesi, dünyada belirli sayıda Türkiye’de ise ilk olma özelliği taşıyan yer altı tarama ve görüntüleme cihazı ile Şanlıurfa’da ki altyapı sisteminin görüntülenmesini daha kolay hale getiriyor. Yer altı görüntüleme cihazı ile arızalar anında onarılacak. Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Şube Müdürlüğü tarafından kente getirilen IDS Stream Em tarama ve görüntüleme cihazı ile tespit edilen değerler sayısallaştırılarak CBS’ye işlenerek kanalizasyon ve içme suyu hatlarında ki arızılar çok kısa zamanda tespit ediliyor. Olası arızaların tespit edilmesiyle anında harekete geçen ekipler gerekli müdahaleyi yaparak sorunu ortadan kaldırıyor. Böylece hem zamandan hem de ekonomik olarak tasarruf edilmiş olacak.

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