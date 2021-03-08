Şanlıurfa merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 35 gözaltı



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA merkezli 13 ilde FETÖ/PDY'nin TSK ve jandarmadaki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin TSK ve jandarmadaki yapılanmasına yönelik Şanlıurfa, İstanbul, Gaziantep, Adıyaman, Gümüşhane, Çanakkale, Aydın, Şırnak, Mardin, Malatya, Sivas, Eskişehir ve Ankara'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslere yapılan baskında, örgütün TSK ve jandarmadaki yapılanması içerisinde faaliyet yürüten, ankesörlü telefon ve sabit hatlardan ardışık olarak aranan, sınav sorularını çalarak devlet kurumlarına sızma faaliyetlerinde sorumlu düzeyde bulunan ve ByLock kullanan, aralarında görevde bulunan asker ve öğretmenlerin de olduğu 35 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa'ya getirilen şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-03-08 11:51:44



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