Siverek’te otomobilin kundaklanma anı güvenlik kamerasında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siverek’te otomobilin kundaklanma anı güvenlik kamerasında

İHA

Siverek’te otomobilin kundaklanma anı güvenlik kamerasında

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde park halindeki bir otomobil kimliği belirsiz kişi tarafından kundaklandı, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, ilçenin Ayvanat Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Mahmut Talantemur’a ait otomobil, ikamet ettiği sitenin bahçesinde park halindeyken kimliği belirsiz kişi tarafından kundaklandı. Otomobilinin yandığını gören Talantemur, bahçedeki su hortumuyla yangına müdahale etti. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri aracın kundaklandığını tespit ederken, aracın kundaklanma anı sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Polis aracı yakan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonu: 35 gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonu: 35 gözaltı
Hareket halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı
YEREL HABERLER Hareket halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı
Sınırın sıfır noktası yemyeşil olacak
YEREL HABERLER Sınırın sıfır noktası yemyeşil olacak
Şanlıurfa’da alt yapılar inceleniyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da alt yapılar inceleniyor
Şanlıurfa merkezli 13 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında asker, polis ve kamu görevlilerinin de olduğu 35 kişi gözaltına alındı.
YEREL HABERLER Şanlıurfa merkezli 13 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen ...
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü alev alev yandı O anlar kamerada
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da yolcu otobüsü alev alev yandı O anlar ...
Şanlıurfa protokolünden kadınlar günü mesajı
YEREL HABERLER Şanlıurfa protokolünden kadınlar günü mesajı
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Halfeti’de ‘Koku Festivali’ düzenlendi
YEREL HABERLER Halfeti’de ‘Koku Festivali’ düzenlendi
Şanlıurfa'daki silahlı saldırıyla ilgili 2 tutuklama
YEREL HABERLER Şanlıurfa'daki silahlı saldırıyla ilgili 2 tutuklama
Haliliye’deki parklarda bahar çalışmaları
YEREL HABERLER Haliliye’deki parklarda bahar çalışmaları
Yalçınkaya kadınlara karanfil dağıttı
YEREL HABERLER Yalçınkaya kadınlara karanfil dağıttı
Canpolat kadına yönelik şiddeti kınadı
YEREL HABERLER Canpolat kadına yönelik şiddeti kınadı
Gazelhan Tenekeçi Mahmut mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Gazelhan Tenekeçi Mahmut mezarı başında anıldı
Şanlıurfa'da tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Şanlıurfa’da kaçak keklik avlayan şahıs suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da kaçak keklik avlayan şahıs suçüstü ...
Suriye´den Türkiye´ye girmeye çalışan terörist patlayıcıyla yakalandı
YEREL HABERLER Suriye´den Türkiye´ye girmeye çalışan terörist ...
Sağlık müdüründen rehavet uyarısı
YEREL HABERLER Sağlık müdüründen rehavet uyarısı
Şanlıurfa’da PKK’lı terörist 4 kilogram patlayıcıyla yakalandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da PKK’lı terörist 4 kilogram patlayıcıyla ...
Karaköprü Belediyespor'da Bedih Şahapoğlu dönemi
YEREL HABERLER Karaköprü Belediyespor'da Bedih Şahapoğlu dönemi
Beyazgül yol çalışmalarını yerinde inceledi
YEREL HABERLER Beyazgül yol çalışmalarını yerinde inceledi
Akçakale'de 5 mahalle yeni yollara kavuşuyor
YEREL HABERLER Akçakale'de 5 mahalle yeni yollara kavuşuyor
Dünyanın en eski mutfağı bu merkezde tanıtılacak
YEREL HABERLER Dünyanın en eski mutfağı bu merkezde tanıtılacak
Şanlıurfa’da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü