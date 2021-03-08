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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa’da kadınlar için hanımlar konağı açıldı

İHA

Şanlıurfa’da kadınlar için hanımlar konağı açıldı

Şanlıurfa’da Haliliye Belediyesi tarafından sadece kadınların yararlanabileceği için 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Hanımlar Konağının açılışı yapıldı.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan Hanımlar Konağı, İpekyol Mahallesinde hizmete sunuldu. Diyetisyen ve spor antrenörüyle gelen kadınların spor yapmalarını ve sağlıklı yaşam ipuçlarını öğrenmeleri hedeflenen Hanımlar Konağının açılışı, Kovid19 tedbirleri kapsamında düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Hanımlar Konağı açılış programına, Haliliye Belediye Başkan Mehmet Canpolat ve eşi Fethiye Canpolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve eşi Betül Beyazgül, Haliliye Kaymakamı Metin Esen, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Selim Polatkan, AK parti Haliliye İlçe Başkanı İbrahim Eyyüpoğlu, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, kadın destek merkezlerindeki kursiyeler ve ilgililer katıldı.
Açılışta bir konuşma yapan Canpolat, “Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte seçim öncesi yapmış olduğumuz çalışmalarda her zaman kadın bizim için bir özne bir özge oldu. Bu doğrultuda hareket ettik. Yapmış olduğumuz çalışmalarda kadını ön plana çıkarmak, kadınlarla birlikte yürümeye çalışıyoruz. İster sanatta, ister sporda isterse de siyasette olsun onlarla hemhal olmaya çalıştık. Bugünde yine geçmişte söz vermiş olduğumuz Hanımlar Konağı sözü vardı. Normalde bir tane Hanımlar Konağı sözümüz vardı. Kadınlar burada spor yaparken veya eğlencelere katılırken kreşte çocuklarına bakılıyor. Pandemi dolayısıyla açılışını yapamamıştık. Ama sosyal medya üzerinden yapmış olduğumuz duyuru sonrası 48 saat içerisinde bütün seansların dolduğunu gördük. Sonrasında şu kararı aldık, Haliliye Şanlıurfa’nın en büyük ilçesi ve nüfus oranında da kadınların yüzde 51 olan ilçemize bir tane yetmez. Buradan Hanımlar Konağının sayısının artırılacağının sözünü vermek istiyorum. Kadınlar bizler için bir dost, bir eş ve ayrıca kadınlar merhamettir. Bizim için vazgeçilmez birer değerli parçasıdır. Sadece bugün değil her günün kadınlar günü olmasını diliyorum” dedi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de, açılan merkezin kadınlara hayırlara vesile olmasını dileyerek, kadınların bir kez daha Kadınlar Gününü kutladı.
Konuşmaların ardından Hanımlar Konağının açılış kurdelesi kesildi ve davetliler merkezi gezdi.

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