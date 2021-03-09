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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa'da gençlere ayrı önem veriliyor

İHA

Şanlıurfa'da gençlere ayrı önem veriliyor

Şanlıurfa'da gençlerin geleceğinin doğru şekillendirilmesi amacıyla 16 gençlik merkezi ve 33 spor salonu gençlerin hizmetine sunuldu
Şanlıurfa'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün önem verdiği konulardan biri olan gençlerin geleceğinin doğru şekillendirilmesi için 16 gençlik merkezi ve 33 spor salonu gençlerin hizmetine sunuldu. Gençlerin zamanlarını daha verimli kullanabilecekleri, spor yapabilecekleri, eğitici programlardan faydalanabilecekleri bu merkezlerde yetişen gençler ulusal ve uluslararası müsabakalarda Şanlıurfa’yı temsil ederek önemli başarılar elde ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi’nin sunmuş olduğu imkânlardan yararlanarak uzman eğiticiler tarafından yetiştirilen 3 sporcu 0916 Mart 2021 tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan 8. Uluslararası Turkish Open Taekwondo Turnuvasında Türkiye’yi ve Şanlıurfa’yı temsil edecek. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor kulübü Sporcularından İbrahim Hakan Akgöbek, Hüseyin Subaşı ve Fatih Berşe turnuvaya katılmak üzere İstanbul’a doğru yola çıktı.

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