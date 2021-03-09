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Şanlıurfa’da 15 yıldır atıl olan havaalanı bağımlılıkla mücadele merkezi oldu

İHA

Şanlıurfa’da 15 yıldır atıl olan havaalanı bağımlılıkla mücadele merkezi oldu

Şanlıurfa’da uzun yıllardır atıl durumda olan eski havaalanının yerine alkol ve çeşitli madde bağımlılıklarına yönelik tedavi uygulanan iki farklı merkez yapıldı.
Şanlıurfa’da uzun yıllar hizmet verdikten sonra yeni havaalanının yapılmasıyla yaklaşık 15 yıldır atıl durumda bulunan Eyyübiye ilçesindeki eski havaalanının değerlendirilmesi için Şanlıurfa Valiliği girişimde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Sağlık Bakanlığının bünyesinde hazırlanan proje kapsamında 3 yıl önce, 5 bin 341 metrekare alan üzerinde Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) ile Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezinin (ÇEMATEM) temeli atıldı. İnşaatı biten iki merkez, önümüzdeki aylarda ilk hastalarını kabul edeceği belirtildi. Sadece Şanlıurfa’ya değil aynı zamanda bölgeye de hizmet vermesi hedeflenen toplam 50 yatak kapasiteli merkezde spor ve dinlenme alanları, rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri, yataklı tedavi üniteleri, ayaktan tedavi birimlerinin yanı sıra yemekhane, çamaşırhane gibi ihtiyaç birimleri de yer alıyor.
AMATEM Servis Sorumlu Hemşiresi Diren Fatoş Karaboğa, "Yakın zamanda hizmete girdik. İlerleyen dönemde tam olarak yataklı hasta servisi de faal bir şekilde tedavi görmeye başlayacak. Ben faydalı olacağını düşünüyorum. Hastada farkındalık oluşturulması için yatarak tedavinin amacı çok. Bunun dışında poliklinik hizmeti vermekteyiz. Şu an hastalarımız ayakta başvuru yapmakta. İhtiyaçlarını bu şekilde temin edebilmekte, yatarak tedavi başladığında psikososyal eğitimlerini de tam anlamda alabilecekleri için tedavinin faydasını daha fazla görmeye başlayacaklar. Burada pek çok uğraş odamız mevcut. Bunun amacı hasta yatarken zamanını iyi değerlendirmesi. Madde kullanan hastanın haz merkezi sadece haz alabilecekmiş gibi şartlanıyor. Hasta bütün zevklerinden çıkmış oluyor. Bizim amacımız burada farklı hastalara karşı zevk verebileceğini, zamanı kaliteli kullanırsa eğer madde düşünmekten uzaklaşacağını kanıtlamak amacıyla hem serviste yattığı süreyi efektif ve düzgün bir şekilde geçirmesi, hem de zevk alabileceği uğraşları da hobi edinmesi açısından hayatına kazandırmak. Şu an burada uzaman psikiyatrist, bir psikolog, 12 hemşire, 2 laborant, 13 tane güvenlik görevlisi, 5 tane temizlik personeli ve 2 tane denetim serbestlik memuru olarak bu şekilde hizmet vermekteyiz” dedi.
YADEM Şanlıurfa Şube Başkanı Muharrem Çelik ise “2018'den bu yana Şanlıurfa’da açılan YADEM şu ana kadar 2025 bağımlısıyla birebir görüşme yapılmış 3 yüzün üzerinde aile ile sürekli görüşme halinde. Özellikle korona virüs sürecinde de tütün ve tütün mamullerine yönelik seanslar yapmış hem online, hem de yüz yüze. Tabi YEDAM’ın tedavi yöntemleri farklıdır bir kez değil, hastalar isterse 510 yıl istifade edebilecekler. Oraya giren çıkanlar bir birlerini görmüyorlar, çok gizlilik esası var. Gençler moral ve motivasyon yönünden eğitiliyor. Hasta ilaç imkanı yoksa muhtaçsa onu da ücretsiz şekilde yapılıyor. Bu işlem aha önceden çevre illere götürülüyordu. Artık çok şükür Şanlıurfa’da bu hastanemiz var” ifadelerini kulandı.
Şanlıurfa Valiliği tarafından 2018 yılında yapılan araştırma, bağımlılıkla mücadelede yol gösterici olmuştu. Yürütülen mücadelenin sonuçlarını görmek ve mücadelenin daha da etkin sürdürülmesini sağlamak için de valilik tarafından yeniden bir saha araştırması yapılarak merkezin kurulması sağlanmıştı.

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