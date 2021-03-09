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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Canpolat kırsaldaki çalışmaları denetledi

İHA

Canpolat kırsaldaki çalışmaları denetledi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, kırsal mahallelerde yürütülen çalışmaları yerine inceleyerek, mahalle sakinleriyle bir araya geldi.
Kırsal mahallelerde yürütülen çalışmaları yerinde denetleyen Haliliye Belediye Başkan Mehmet Canpolat, programları kapsamında, Havşanlı Mahallesinde bölge muhtarlarıyla bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Haliliye İlçe Başkanı İbrahim Eyyüpoğlu ve belediye meclis üyelerinin yer aldığı programda Başkan Canpolat, bölgede yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.
Canpolat, “Birbirimize destek olmaya ve güzel hizmetler yapmaya devam ediyoruz. Bir taraftan ana arterlerin asfaltlanması, bir taraftan mahalle içi stabilize ve parke çalışmasını sürdürüyoruz. Diğer taraftan ise kırsal mahallelerimize oyun grubu dağıtıyoruz” diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de yaptığı konuşmada, “Çalışmaların hızlandırması bilincinde olarak gayret ediyoruz. 10 merkezde 10 tane ayrı bakım onarım ekibi kurduk. Ama giderleri düşürdük. Yeni asfalt aracı aldık. Boru ve kilit taşlarımızı kendimiz üretiyoruz” dedi.
AK Parti Haliliye İlçe Başkanı İbrahim Eyyüpoğlu da, kırsal mahallelerdeki çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, Havşanlı’daki programda muhtarları dinlediklerini söyledi.
Mehmetçik’te yol çalışmaları tamamlandı
Başkan Mehmet Canpolat, Havşanlı’daki programın ardından Mehmetçik Mahallesine geçti. Burada tamamlanan stabilize yol çalışmaları inceleyen Başkan Canpolat, Mehmetçik Mahalle Muhtarı Abdulcelil Kırmızıkılıç ile de görüştü. Başkan Canpolat, kırsal mahallelerde hizmetlerinin durmadan devam ettiğini, program dahilinde çalışmalarının yürütüldüğünü kaydetti.
Yarımsu’da yol çalışmaları devam ediyor
Haliliye Belediye Başkan Mehmet Canpolat, Mehmetçik’teki incelemelerinin ardından AK Parti Haliliye İlçe Başkanı İbrahim Eyyüpoğlu ile birlikte Yarımsu Mahallesine geçti. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen stabilizeyol yapım çalışmaları denetleyen Başkan Canpolat, işçilerle de sohbet etti.
Canpolat, “Buradaki çalışmalarımız hummalı bir şekilde sürüyor. Sırasıyla diğer mahallelerimizde devam edecek. Haliliyedeki 138 mahallenin tamamında gerek stabilize gerekse asfalt ve diğer eksikleri ile ilgili söz verdiğimiz bütün sözleri yerinde tutuyoruz” ifadelerini kullandı.
Gereken tüm hizmetlerin yapıldığını dile getiren mahalle sakinleri ise Başkan Canpolat’a ve ekiplere teşekkür ettiler.
Üçkonak’ta stabilizeyol çalışması tamamlandı
Yarımsu’dan sonra Üçkonak kırsal Mahallesine geçti. Burada tamamlanan çalışmaları denetleyen Canpolat, yeni yolların Üçkonak Mahallesine hayırlı olmasını diledi. Üçkonak’ın ardından Bakımlı kırsal Mahallesi Çiçek Bölgesinde tamamlanan çalışmaları da denetledikten sonra bölgeden ayrıldı.

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