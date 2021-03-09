Yalçınkaya’dan Kaymakam Bertan’a ziyaret

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya girdiği sınavı kazanarak kaymakam olmaya layık görülen Akçakaleli İsa Bertan’ı ziyaret etti.

Kaymakam Bertan ile sohbet eden ve aile üyeleri ile de görüşen Başkan Yalçınkaya eğitime verdiği öneme dikkat çekerek “Benim hedefim eğitilmiş insan. Bunu bilerek dershaneyi hizmete koyduk. 150 öğrenci var şuanda. Bunların içerisinden çok doktor, avukat, kaymakam çıkaralım diye gayret ediyoruz. Bizim gayretimizin dışında kaymakamımız çabalamış, Allah da yardım etmiş, kaymakam olmuş. Akçakale için iftihar vesilesi. Kendisi ile iftihar ediyoruz. Allah hayırlı etsin. Önünde uzun bir yol var. Bu uzun yolda inşallah kafasından, gönlünden geçen güzel hizmetler yapar. Kendisine başarı diliyoruz. Her şey gönlünce olsun inşallah” dedi.

Kaymakam Bertan da “Öncelikle Sayın Başkanımıza çok çok teşekkür ederiz, ilgi ve alakalarından, ziyaretinden dolayı. Başkanımızın dediği gibi biz zaferle değil seferle emrolunduk. Biz bir sefere girdik, inşallah bu seferin sonucunda da Rabbim bize zaferi nasip eder. Amacımız gönüllere girmek ve en önemlisi gönüllerde kalabilmek. İnşallah gönüllerde de kalabiliriz. Çok teşekkürler başkanım” şeklinde konuştu.

Yalçınkaya daha sonra mahalleden ayrıldı.

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