Şanlıurfa´da, devrilen motosikletin sürücüsü öldü

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da kontrolden çıkıp devrilen motosikletin sürücüsü Mustafa Gürbüz (50), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Karaali Mahallesinde meydana geldi. Evine giden Mustafa Gürbüz yönetimindeki 63 DZ 786 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Başında kask bulunmayan Gürbüz, yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mustafa Gürbüz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gürbüz'ün cansız bedeni, yapılan inceleme sonrası otopsi için morga kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2021-03-09 16:00:51



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