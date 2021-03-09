Bozova’da araç filosu güçlendirildi

Çağdaş şehircilik anlayışı ile her geçen gün daha da gelişen ve teknolojik araçlarla ilçesine hizmet eden Bozova Belediyesi, araç filosuna kattığı yeni araçları hizmet ağına ekledi.

İlçe genelinde üst yapıdan, çevre düzenlemesine, sosyalkültürel hizmet yapılarından belediyecilik anlamındaki tüm çalışmalara kadar geniş bir yelpazede çalışmasını sürdüren Bozova Belediyesi, hizmet ağını arttırmak için araç yatırımlarına da büyük önem veriyor. Bozova halkına sunulan hizmetlerin kalitesini arttırmak amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam eden Bozova Belediyesi, 1 binek araç 1 zabıta aracı biri büyük olmak üzere 4 adet çöp aracı ve 1 adet arazöz olmak üzere 7 adet aracı envanterine ekleyerek filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, “amaçlarının vatandaşa en iyi biçimde hizmet vermek olduğunu söyledi.

Aksoy, yeni alınan araçlarla daha güzel hizmetler sunulacağını vurgulayarak, "Hizmetlerimizin daha hızlı bir şekilde yürütülmesi için araç filomuzu genişletiyoruz. İlçemize uzun yıllar hizmet verecek araçlarımız, çalışmalarımızda bizlere büyük kolaylık sağlayacak. Çalışma arkadaşlarımızın işini kolaylaştırabilmek, vatandaşlarımıza da hızlı bir şekilde hizmet verecektir. Bu bağlamda hem meclis üyesi arkadaşlarıma hem de çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim” diye konuştu.

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