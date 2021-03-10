Eşek ve keçi sütünden yapılan sabunlara ilgi



Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, koronavirüs salgınıyla birlikte vatandaşlar, doğal sabunları tercih etmeye başladı. Kentteki tezgahında 63 çeşit sabun bulunduran Mehmet Halil Akkuş, yaptığı bitkisel sabunlarla halkın cilt sorunlarına çare olduğunu iddia etti. Akkuş, eşek ve keçi sütünden yapılan sabunlar da vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Cildiye Dermatoloji Uzman Doktor Hacer Altın Sürücü ise bu tür sabunların kullanılmadan önce mutlaka uzmana başvurulması gerektiğini söyledi.

Şanlıurfa'da tezgahında 63 çeşit sabun bulunduran Mehmet Halil Akkuş, yaptığı bitkisel sabunlarla halkın saç ve cilt sorunlarına deva olduğunu söyledi. Akkuş, tezgahında bulunan eşek ve keçi sütünden yapılan sabunların pandemi sürecinde vatandaşların en çok tercih ettiği sabunlar olduğunu ifade etti. Koronavirüs sürecinde vatandaşların şampuanı bırakıp kimyasal madde kullanılmadan hazırlanan doğal sabunlara yöneldiğini belirten Mehmet Halil Akkuş, en çok ilginin keçi ve eşek sütünden yapılan sabunların gördüğünü belirterek, "Bitkisel sabunlar, doğal ev yapımı sabunlardır. Kimyasal madde katılmadan yapılıyor. Şu an 63 çeşit sabunumuz var. Bu sabunların içerikleri, yapımları ve etkileri farklıdır. Doğal sabunlar tüm cilt rahatsızlıklarına, saç dökülmesi, kepek, saç diplerindeki bakteri ve lekelere karşı çözüm oluyor. Eşek sütü sabunu özellikle güneş lekelerine, sivilce, akne lekeleri ve kırışıklıklara iyi geliyor. Keçi sütü sabunu da hem lekelere iyi geliyor hem de düzenli kullanıldığı zaman ten rengini beyazlatıyor. Saf defne sabunlarımız ise saçları güçlendiriyor" diye konuştu.

Cilt hastalıkları için çeşitli karışımlardan yapılan sabunun faydalı olduğunu öne süren Akkuş, "Ardıç katranı, çam katranı, kükürt ve zeytinyağıyla karışım elde ettik. Bu sabunumuz; sedef, egzama, mantara ve kaşıntıya çok iyi geliyor. 15 yıldır sabun işiyle uğraşıyorum. Vatandaşlar son zamanlarda doğal sabunlara ilgi gösteriyorlar" dedi.

DOKTORLAR UYARDI

Cildiye Dermatoloji Uzman Doktor Hacer Altın Sürücü ise eşek ve keçi sütünden yapılan sabunların kullanımından önce mutlaka uzmana başvurulması gerektiğini belirterek, "Eşek ve keçi sütü sabunu son zamanlarda popüler hale geldi. Şu an için eşek ve keçi sütü sabunuyla ilgili herhangi bir araştırma mevcut değil. Son zamanlarda özellikle sosyal medyada eşek ve keçi sütü sabununun nemlendirme ve kırışıklıklara iyi geldiğine dair bir algı oluşturulmaktadır. Yalnız araştırma yapılmadan bu tür şeylerin, kullanılmaması gerekmektedir. Sonrasında vücutta alerjik reaksiyonlar oluşabilir. Bu konuda vatandaşlarımızı uyarıp dikkatli olmalarını istiyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2021-03-10 08:28:04



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