Şanlıurfa'da meydan dayağı kamerada

Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da 15 kişilik grup, ellerinde demir boru, sopa, bıçak ve kemerle kovaladıkları kişiyi yakalayıp dövdü. Cep telefonu kameralarına yansıyan olayın ardından, dövülen kişi ve saldırgan grup polis gelmeden kaçtı.

Olay, Rabia Meydanı'nda meydana geldi. 15 kişilik grup, bilinmeyen nedenle meydanda kovaladıkları kişiyi yakalayarak, ortalarına alıp tekme tokat dövmeye başladı. Demir boru, sopa, kemer ve bıçakla saldıran öfkeli grubun elinden güçlükle kurtulan kişi, vatandaşların araya girmesiyle olay yerinden uzaklaştı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde kavga eden grup, polis ekipleri gelmeden bölgeden uzaklaştı.

Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-03-10 10:54:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.