Ceylanpınar’da haşereler için ilaçlama çalışması

Ceylanpınar Belediyesi, halkın sineksiz ve rahat bir yaz mevsimi geçirmesi için haşereleri larva döneminde yok etmeye yönelik ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, halkın sivrisinek ve kara sineklere teslim etmeyeceklerini, bunun için ekiplerinin seferber olduğunu, kentin bir baştan diğer başa kırsal da dahil olmak üzere ilaçlama çalışmalarının düzenli bir şekilde yapıldığını bildirdi. Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından baharla birlikte başlatılan ilaçlama çalışmaları sineklerin yoğun olarak ürediği su birikintileri ve bataklık alanlarda yoğunlaştırılıyor. Sulak alanlar, kanalizasyon giderleri ve benzeri alanlar başta olmak üzere, çöp konteynırları, Antep Deresi, fosseptik ve gübrelik alanlarda ilaçlama için takviye ekipler oluşturuldu.

Ceylanpınar Belediyesi Destek Hizmetler Müdür Vekili Adnan Daşkıran, ‘’Belediyemiz Sağlık İşlerine bağlı ekiplerce larva ilaçlama çalışmalarını bahar gelmeden başlattık ve baharla birlikte ağırlık verdik. Önemli bir sorun olan Antep Deresi’ni de önce temizledik, sonra ilaçlandık. İlaçlama yapmadığımız tek bir riskli alan kalmayacak. İlaçlama safhasını şu an bitirmek üzereyiz ”dedi.

İlaçlamanın ardından ayrıca kireçleme çalışmalarının başlayacağını belirten Adnan Daşkıran, temizlenip ilaçlanan Antep Deresi’ne vatandaşların çöp atmaması için uyarıda bulunarak, “Yapılan hizmeti korumasını bilelim. Bizler Belediye Başkanımızın talimatları doğrultusunda sizlerin rahatı için gece gündüz çalışırken, sizlerin de bu hizmetlere sahip çıkmasını bekliyoruz” çağrısı yaptı.

Daşkıran, sinekle mücadelenin bahar ayları ile sınırlı kalmayacağını, yaz aylarındaki uçkun döneminde de ilaçlamanın devam edeceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.