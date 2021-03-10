Haliliye’de kafe denetimi

Haliliye Belediyesi, yeni normalleşme ile birlikte salgının yayılmaması için aralıksız olarak yürüttüğü çalışmalarda okul kantinleri ve internet kafeleri denetledi.

İçişleri Bakanlığı'nın ‘Dinamik Denetim Süreci’ konulu genelgesinin ardından ülke genelinde başlatılan yoğunlaştırılmış denetim faaliyetleri, Haliliye Belediyesinde hız kesmeden sürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde “mavi kal” hedefi doğrultusunda Kovid19 salgınıyla mücadelede halkın yoğun olduğu bölgelerde program dahilinde denetimler gerçekleştiriyor. Okul kantinleri ve internet kafelerde denetimlerini gerçekleştiren ekipler, İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgının önlenmesine yönelik kararlara işletmelerin uyup uymadıklarını kontrol ediyor. Denetim sırasında iş yerlerinde maske, hijyen, sosyal mesafe ve yüzde 50 kurallarına riayet edilip edilmediğini kontrol edildi. Ayrıca ekipler kurallara uyulmaması durumunda kısıtlamaların tekrar başlayacağı yönünde uyarıda bulunuyor.

Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ekiplerin 7/24 sahada görev aldığı ve salgının artmaması için tüm denetimlerin ara vermeden devam edeceği belirtildi.

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