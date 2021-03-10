Şuruç´ta 4 kişinin öldüğü seçim kavgasında tutuklanan oğlu için oturma eylemi başlattı



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde Emine Şenyaşar ile oğlu Ferit Şenyaşar 14 Haziran 2018 tarihinde, seçim çalışmaları sırasında 4 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı kavganın ardından tutuklanan Fadıl Şenyaşar için adliye önünde oturma eylemi başlattı.

24 Haziran 2018 genel seçim sürecinde Cumhuriyet Mahallesi´nde seçim çalışması kapsamında yakınları ve partililer ile ziyaretler yapan AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, esnaf Hacı Esvet Şenyaşar ile tartıştı. Tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesiyle Hacı Esvet Şenyaşar ile oğulları Celal ve Adil Şenyaşar ile milletvekili Yıldız'ın kardeşi Mehmet Şah Yıldız yaşamını yitirdi, 8 kişi ise yaralandı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Fadıl Şenyaşar için 150 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olayda eşi ve iki oğlunu kaybeden diğer oğlu Fadıl Şenyaşar´ın ise ağır ceza almasının istendiğini belirten anne Şenyaşar yanında oğlu Ferit ile birlikte Şanlıurfa Adliyesi önünde oturma eylemi başlattı. Oğlunun serbest kalmasını isteyen anne Emine Şenyaşar, Oğlum bırakılıncaya kadar adliye önünden ayrılmayacağım" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-03-10 15:31:17



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