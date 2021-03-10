Yalçınkaya’dan esnafa denetim ve ziyaret

Üst yapı çalışmaları kapsamında Ekinyazı Kırsal Mahallesi’nde yürütülen yol çalışmalarını denetleyen Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya esnafı da ziyaret ederek talep ve önerileri dinledi.

Her fırsatta çalışmaları yerinde denetleyen ve hem vatandaş hem de esnafla buluşan Başkan Yalçınkaya’nın bu kez adresi Ekinyazı Kırsal Mahallesi oldu. Başkan Yalçınkaya beraberinde Meclis Üyesi Fevzi Tolmaç ve Mahalle Muhtarı İsmail Dağ ile beraber mahalle esnafını ziyaret etti. Talep ve önerileri dinledi. Ardından Fen İşleri Müdürlüğü tarafından mahallede devam eden sokak için yol yapım çalışmalarını yerinde denetleyen Başkan Yalçınkaya kırsalda yol çalışmaları için aralıksız çalıştıklarını dikkat çekerek “Ekinyazı Akçakale’nin çok önemli kavşak noktasında bir mahallemiz. Burası geçmişten bugüne kadar yani Ceylanpınar Akçakale arasında çok kritik bir nokta ve kasaba mesafesinde bir yer. Onun için buradaki hizmete çok değer veriyoruz, buradaki vatandaşlarımız bizim için çok değerli. Biz gecemizi gündüzümüze katarak köylerimiz için yol noktasında bütün adımları atıyoruz ve atacağız” dedi.

Yalçınkaya, “Biz bu mahallemize yaptığımız stabilize yolla, verdiğimiz çöp konteynerleri ile burayı burada yaşayan kardeşlerimize layık bir hale getirmeye çalışıyoruz ve bunun gayreti içerisindeyiz. Bütün kırsal mahallelerimizle ilgili düşüncelerimiz aynı. Zaman içerisinde kendileri de fark edecekler. Bütün olumsuz şartlara rağmen kılı kırk yararak bu hizmetleri getirmeye çalışıyoruz ve Allah bu konuda her zaman yardımcımızdır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan da Ankara’da partimizin Genel Başkanı liderimiz olarak bu gayretin içerisindedir. Biz bütün kırsal mahalledeki kardeşlerimize içme suyu noktasında yol noktasında temel hizmetler noktasında bütün gayretimizi ortaya koymuşuz. Ekip olarak başta muhtarımız encümenimiz ve çalışanlarımız olarak hepimiz bu gayretin içerisindeyiz. İnşallah yakın bir tarihte kırsal mahallelerimizde sorunları makul, minimum hale getireceğiz ve batıdaki ilçelerin seviyesine yıldız bir ilçe seviyesine getireceğiz. Bunun gayreti içerisindeyiz. İnşallah önümüzdeki zamanı da çok iyi bir şekilde kullanıp kırsal mahallelerimizi de şehir merkezi ile beraber mükemmel bir hale getireceğiz. Bu hizmetlerin köyümüze kardeşlerimize Cenabı Hak’tan niyaz ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun”dedi.

Muhtar Dağ da Başkan Yalçınkaya ve ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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