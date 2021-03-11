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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Haliliye’de sınava girecek gençler heyecan gideriyor

İHA

Haliliye’de sınava girecek gençler heyecan gideriyor

Haliliye Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik seviye belirleme sınavları düzenleyerek, öğrencilerin hem sınav heyecanlarını gideriyor hem de konu eksikliklerinin tespitini sağlıyor.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezinde üniversiteye hazırlanan gençlere yönelik açılan ücretsiz kurslarda eğitim seferberliği devam ediyor. Üniversite hazırlık kurslarına katılan kayıtlı 300 öğrenci için ders anlatımlarının yanında seviyelerini ölçmeleri ve sınav heyecanlarını gidermek için de deneme sınavları yapılıyor. Maske, mesafe, hijyen tedbirleri alınarak devam eden kursta öğrenciler yeni dönem için haftalık deneme sınavlarına başladı. YKS öncesi Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile ilgili yapılan deneme sınavları ile öğrencilerin sınav stresinin en aza indirilmesi hedefleniyor.
Öğrenciler düzenlenen deneme sınavına yoğun ilgi gösterirken, sınav sonrası çözemedikleri soruları da merkezde bulunan, alanında uzman öğretmenlere çözdürme imkanı buluyor.

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